Capturan a dos ciudadanos canadienses en el Aeropuerto La Aurora por transportar piezas de jade

Mar 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

En el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a dos ciudadanos de origen canadiense cuando intentaban salir del país trasladando varias piezas de jade.

Los detenidos fueron identificados como Robert “N”, de 65 años, y Deborah “N”, de 63 años. Durante una inspección en el equipaje, los agentes localizaron 10 piezas de jade con un peso total de 21.885 kilogramos.

De acuerdo con las autoridades, las piezas fueron incautadas y los dos extranjeros fueron puestos a disposición de la justicia guatemalteca para esclarecer su situación legal.

El jade es considerado una de las piedras más valiosas de Mesoamérica y forma parte del patrimonio cultural de Guatemala, por lo que su extracción, comercialización y exportación están reguladas por la legislación nacional.

Las autoridades realizan controles en aeropuertos y fronteras para prevenir el tráfico ilegal de este tipo de bienes.