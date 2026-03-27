Capturan a ciudadana mexicana en Aeropuerto La Aurora con fuerte suma de dinero no declarado

Mar 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Agentes de la SGAIA interceptaron a la mujer de 51 años cuando pretendía salir del país con más de 200 mil pesos mexicanos. Al no poder justificar el origen de los fondos, fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes.

En un operativo de inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, lograron la aprehensión de una mujer de nacionalidad mexicana que intentaba abandonar el territorio nacional con una fuerte suma de efectivo sin el debido registro legal.

La detenida fue identificada como Maricela “N”, de 51 años, quien fue interceptada en las áreas de control migratorio y aduanero antes de abordar su vuelo.



Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes antinarcóticos contabilizaron diversas divisas que no fueron reportadas en la declaración jurada obligatoria:

Pesos mexicanos: 211 mil 000 (aprox. Q83,000.00).

Dólares estadounidenses: $100.00.

Quetzales: Q235.00.

Incumplimiento de la normativa vigente



De acuerdo con las autoridades, la ciudadana mexicana no pudo justificar la procedencia lícita del dinero ni presentó la documentación que respalde el movimiento de capitales superiores a los $10,000.00 (o su equivalente en otras monedas), requisito indispensable según las leyes de intendencia de verificación y control aduanero en Guatemala.

Tras el hallazgo, se coordinó con el Ministerio Público para el embalaje del efectivo y el inicio de la investigación por el posible delito de lavado de dinero u otros activos. Maricela “N” fue trasladada a la torre de tribunales para solventar su situación jurídica, mientras el dinero quedó bajo custodia oficial como evidencia del proceso.