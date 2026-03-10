Capturan a alias “Vaca” por orden judicial en Retalhuleu

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a Brayan Leonel Grijalva Mejía, de 23 años, conocido con el alias “Vaca”, en la aldea Nueva Candelaria, departamento de Retalhuleu.

La aprehensión se realizó mediante un operativo táctico basado en técnicas de investigación y vigilancia, en cumplimiento de una orden de captura vigente.

El detenido es señalado por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivas, según una orden emitida el 11 de febrero de 2026 por un juzgado de Quetzaltenango.

De acuerdo con los agentes captores, la diligencia se efectuó únicamente para dar cumplimiento a la orden judicial emitida por las autoridades correspondientes.