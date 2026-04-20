Capturan a alias “La China” por extorsión en Xela

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer identificada como Iris “N”, de 21 años, alias “La China”, durante un operativo de seguridad realizado en la colonia Trigales, zona 7 de Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte policial, la detención se efectuó en cumplimiento de dos órdenes de captura por el delito de extorsión, emitidas por juzgados de Quetzaltenango y Guatemala en fechas 25 de abril y 28 de septiembre de 2025.

La sindicada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.