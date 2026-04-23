Capturan a alias “Cheyo” por orden judicial en Retalhuleu

Abr 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la comisaría 34, capturaron a Daniel Eliceo Morán Soc, de 23 años, alias “Cheyo”, cuando se conducía a pie en la calle principal del cantón Sununche, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

De acuerdo con el reporte policial, al verificar sus datos en el sistema, se estableció que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación en agravio de una menor de edad, emitida el 9 de abril del presente año por un juzgado del departamento.

Según la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido en 2025, cuando el ahora detenido conoció a la víctima dentro de una congregación religiosa.

La denuncia fue presentada posteriormente por familiares de la menor ante las autoridades correspondientes.

El capturado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, donde deberá solventar su situación legal conforme al debido proceso.