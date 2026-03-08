Capturados por saquear bodega de zapatos

Mar 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Este domingo, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de cinco presuntos saqueadores, luego de una alerta ciudadana, en la 1ª avenida y 21 calle, zona 1 de Guatemala, cuando se encontraban dentro de una bodega sustrayendo cajas con zapatos.

Los detenidos son Israel «N», de 45 años, alias «Negro», quien registra un antecedente por violencia contra la mujer en el 2016; Wilman «N», 20 años; Jesús «N», 20, y los nicaragüenses Johan «N», y Mayer «N», ambos de 20.

Les incautaron varias cajas de cartón con zapatos valorados en Q100 mil, además de una herramienta tipo «uña», un martillo, un cincel, un destornillador y dos teléfonos celulares.

