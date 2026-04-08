Capturados por muerte violenta de hombre en un pozo en la zona 5 de Quetzaltenango

Abr 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles concluye la diligencia de allanamiento del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quetzaltenango y La Esperanza. Luego de los operativos capturan a Estuardo A., César S. y Michael G. Dos de los capturados tienen tatuajes que los identifican como integrantes de la pandilla «Latin King».

La PNC reportó la primera captura relacionada con la muerte violenta de un hombre, quien laboraba como cobrador bajo la modalidad «gota a gota», cuyo cuerpo fue localizado dentro de un pozo, en la zona 5 de Quetzaltenango.

El detenido es Michael, de 22 años, quien fue aprehendido en cumplimiento de una orden de captura por el delito de asesinato. El detenido fue remitido al Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Las autoridades informaron que los allanamientos se desarrollaron en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango y en la zona 2 de La Esperanza, como parte del seguimiento a la investigación coordinada entre la PNC y el MP.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima fue identificada como Cristian Roberto Domínguez Ambrocio, de 32 años, quien falleció a causa de múltiples heridas provocadas por arma blanca. Entre las lesiones se documentó una herida en el cuello, por ello, no se descarta que haya sido degollado.

El cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo en el sector de Xeul Alto, al final de la diagonal 3, zona 5 de Quetzaltenango, en estado avanzado de descomposición, el 22 de marzo reciente. La víctima vestía pantalón de lona azul, sudadero negro y tenis grises.

Según las investigaciones, Domínguez había sido reportado como desaparecido, desde el 16 de marzo. Su localización fue posible gracias a un rastreo realizado por investigadores, quienes utilizaron la geolocalización de su teléfono celular para ubicar el área donde fue hallado el cadáver.

En la escena del crimen, las autoridades recolectaron como evidencia una botella de licor y un envoltorio con hierba seca que se presume podría ser marihuana, elementos que ahora forman parte del proceso investigación.

De acuerdo con el testimonio de su conviviente, Keny Estefany Fuentes Choxom, el hombre desapareció mientras realizaba su ruta de cobros.