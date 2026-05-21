Capturado en operativo antinarcótico en Retalhuleu

May 21, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este jueves, en un operativo en la colonia Santa Rita, zona 2 de Retalhuleu, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Alexander «N», de 23 años.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento de identificación y registro personal, autoridades localizaron cuatro recipientes plásticos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes, quienes continuarán con las diligencias e investigaciones para determinar si el detenido pertenece a una estrucura dedicada a la distribucion al menudeo.