Capturado en La Esperanza con droga

Mar 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan en La Esperanza, Quetzaltenango, a Oliver «N», de 24 años, por portación de droga.

La detención fue en la zona 1 de La Esperanza, cuando agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA)le incautaron 11 bolsitas con marihuana, 6 piedras de crack y Q550, presuntamente, de dinero de la venta de droga.

Las autoridades también le incautan un teléfono celular, el cual se analizará para continuar o ampliar las investigaciones.