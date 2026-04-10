Capacitan a unos 3 mil alumnos sobre uso adecuado de redes sociales

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes capacitan a unos 3 mil alumnos de 8 centros educativos de Quetzaltenango. La actividad fue en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente, zona 3 de Xela, con el objetivo de fortalecer el uso responsable, seguro y ético de las redes sociales y la tecnología digital, promoviendo prácticas que contribuyan a su bienestar, protección y una convivencia respetuosa en los entornos virtuales.

Indicadores de cambio de comportamiento:

➡️ Identificar los principales riesgos asociados al uso de redes sociales y entornos digitales, así como las medidas de prevención correspondientes.

➡️ Fomentar prácticas de uso seguro, responsable y ético de la tecnología digital en la vida cotidiana.

➡️ Promover una convivencia respetuosa en entornos virtuales, fortaleciendo valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad digital.