Saneamiento Ambiental anuncia trámites solo en línea

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, en conferencia de prensa, Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Quetzaltenango informa a la población que solicitudes serán en línea.

🔴 TRÁMITES EN LÍNEA | El inspector de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de #Quetzaltenango, Francis Gómez, informa que la solicitud de Tarjeta de Salud, Carné de Manipulación de Alimentos y Licencia Sanitaria serán solo en línea.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/iKxELimyab — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 11, 2026

La citada sección del Centro de Salud informó que los trámites de solicitud de las Tarjetas de Salud, Manipulación de Alimentos y Licencia Sanitaria serán solo de manera virtual en los próximos días.

Dice que ya no adquirirán material para hacer la entrega de estás tarjetas de forma física. La información será enviada al correo del solicitante.

Se le pide a la población iniciar a familiarizarse con la plataforma del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para hacer el trámite, cualquier duda, asesoramiento o consulta para realizar esta solicitud virtual pueden acercarse a la Oficina de Saneamiento Ambiental en el interior del Centro de Salud de Quetzaltenango.