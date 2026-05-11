Saneamiento Ambiental anuncia trámites solo en línea

Por Fredy López |
Este lunes, en conferencia de prensa, Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Quetzaltenango informa a la población que solicitudes serán en línea.
La citada sección del Centro de Salud informó que los trámites de solicitud de las Tarjetas de Salud, Manipulación de Alimentos y Licencia Sanitaria serán solo de manera virtual en los próximos días.
Dice que ya no adquirirán material para hacer la entrega de estás tarjetas de forma física. La información será enviada al correo del solicitante.
Se le pide a la población iniciar a familiarizarse con la plataforma del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para hacer el trámite, cualquier duda, asesoramiento o consulta para realizar esta solicitud virtual pueden acercarse a la Oficina de Saneamiento Ambiental en el interior del Centro de Salud de Quetzaltenango.