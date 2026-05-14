Capacitan a fiscales de Quetzaltenango en normativa y protección forestal

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El Instituto Nacional de Bosques (Inab) impartió un taller de actualización dirigido al personal del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango. Esta iniciativa busca unificar criterios técnicos y legales para combatir delitos contra el medio ambiente y promover la legalidad en el sector forestal de la región occidente.

Fortalecimiento técnico y legal

La capacitación forma parte de un plan estratégico nacional entre ambas instituciones. En esta jornada participaron agentes y auxiliares de las Agencias Fiscales Municipales y de la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, quienes profundizaron en los siguientes ejes:

➡️ Manejo forestal sostenible: Protocolos para asegurar que el aprovechamiento de recursos cumpla con los estándares técnicos ambientales.

➡️ Normativa forestal vigente: Actualización sobre la Ley Forestal y sus reglamentos para mejorar la tipificación de delitos y faltas.

➡️ Conservación de recursos: Herramientas para la protección de áreas boscosas críticas en el departamento.

Alianza contra la tala ilegal

Con este taller, el INAB busca consolidar al personal del Ministerio Público como aliados estratégicos en la custodia del patrimonio natural. La actualización de conocimientos permite que los fiscales tengan mayores herramientas al momento de procesar casos relacionados con la explotación ilícita de recursos maderables.

«Este fomento a la legalidad es vital para garantizar que el sector forestal de Guatemala opere bajo marcos de sostenibilidad y transparencia», destacaron autoridades del Inab durante la charla.

El fortalecimiento de estas capacidades técnicas asegura que la persecución penal en delitos ambientales sea más eficiente, contribuyendo directamente a la conservación de los bosques en Quetzaltenango y sus municipios.