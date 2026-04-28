Capacitación sobre calidad en el nivel hospitalario

Abr 28, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, en el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango, se desarrolla una capacitación sobre calidad a nivel hospitalario, en la cual se abordaron temas como el concepto de calidad y los factores de desempeño, tanto a nivel individual como institucional, orientados a brindar una atención organizada y centrada en el usuario.

La actividad fue organizada por la Subdirección Médica del citado centro asistencial. El propósito de esta capacitación es fortalecer la implementación del modelo de mejora continua de la calidad, una herramienta impulsada por el MSPAS para planificar, evaluar y mejorar los servicios de salud.

El hospital se encuentra inmerso en este modelo desde hace, aproximadamente, dos años, y continuará trabajando en su fortalecimiento, reconociendo que la calidad es un proceso permanente.

Asimismo, se cuenta con un comité específico encargado de dar seguimiento a los procesos de calidad dentro del hospital, con el objetivo de garantizar la mejora continua en la atención.

En esta actividad participaron profesionales de distintas áreas, entre ellas, médicos, enfermería, psicología, laboratorio clínico, clínica integral, nutrición y servicios generales.