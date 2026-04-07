Cantante guatemalteco Pedro Cuevas es condenado a 8 años de prisión

Abr 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Con información de Moisés Cottom.

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas fue condenado a 8 años de prisión por un Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, tras ser encontrado culpable del delito de agresión sexual en concurso real y con agravación de la pena. El juicio concluyó a finales de marzo, luego de varias semanas de debate oral y público.

El proceso judicial inició el 2 de febrero de 2026 y se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad.

La jueza a cargo del Tribunal advirtió a las partes que no podían referirse al caso ante medios de comunicación ni en redes sociales mientras se llevaba a cabo el juicio. Hasta el momento, el acusado no ha emitido postura pública tras la sentencia.

El caso se remonta a 2021, cuando fue presentada la denuncia. Desde entonces, el proceso pasó por distintas etapas judiciales, incluyendo resoluciones a favor y en contra del acusado, apelaciones y cambios de jurisdicción. Finalmente, en enero de 2026, una Sala ordenó que el caso fuera enviado a juicio, lo que derivó en la condena dictada en marzo de este año.