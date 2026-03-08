Caminata por el Día Internacional de la Mujer en Quetzaltenango

Mar 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Hoy, por el Día Internacional de la Mujer, la organización Nuevos Horizontes desarrolla una caminata en la ciudad de Quetzaltenango con el objetivo de visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y promover la igualdad.

La actividad reunirá a mujeres, organizaciones sociales y ciudadanía en general, quienes recorrerán calles de la ciudad llevando mensajes de concienciación sobre la importancia de erradicar la violencia y fortalecer la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Representantes de la organización indicaron que esta caminata busca generar espacios de reflexión y solidaridad, recordando la importancia de continuar impulsando acciones que contribuyan al respeto, la equidad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

La actividad forma parte de las distintas acciones conmemorativas que se desarrollan, este 8 de marzo, en la ciudad altense.