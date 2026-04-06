Cada vez más cerca de la cara visible de la Luna

Abr 6, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Herberth Tax |

Los astronautas de la misión Artemis II han superado el récord de distancia desde la Tierra a la 1.56 horas de hoy, lunes 6 de abril.

Este récord se estableció previamente durante la misión Apolo 13, cuando los astronautas viajaron a 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra.

La Luna se ve cada vez más grande a través de las ventanas de la nave espacial Orion a medida que la misión Artemis II se prepara para observar su lado lejano. Se prevé que los astronautas realicen su máximo acercamiento a la Luna alrededor de las 7.02 horas.

Encuentra el enlace para ver la transmisión (en inglés) en vivo y más información en español aquí: