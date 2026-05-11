Habilitan paso vehicular en la ruta Cito Zarco

May 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Mario Tumin |

Habilitan el paso vehicular en el kilómetro 187 de la ruta Cito Zarco, en jurisdicción de San Felipe, Retalhuleu, luego de varias horas de bloqueo protagonizado por pilotos de camiones leñeros.

Los manifestantes exigían a las autoridades el avance de los trabajos en el tramo afectado por el socavamiento, registrado desde el año pasado, situación que ha generado constantes complicaciones para quienes transitan entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

Tras el diálogo entre representantes comunitarios y autoridades, el paso fue liberado y nuevamente circulan vehículos en ambos sentidos.