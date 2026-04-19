Bus daña infraestructura eléctrica en zona 3 de Quetzaltenango

Abr 19, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo en la madrugada, un vehículo del transporte colectivo (bus) estuvo involucrado en un incidente de tránsito, el cual dejó daños significativos en la infraestructura eléctrica en la 4ª calle y 14 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Según informó la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), el impacto ocasionó la destrucción de parte del tendido eléctrico, generando afectaciones en el servicio para vecinos del área.

Autoridades indicaron que, tras lo ocurrido, se activaron los servicios jurídicos logrando que el responsable del hecho asuma los gastos de los daños.