Bus con peregrinos vuelca en Tacaná

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves un autobús, el cual transportaba a decenas de feligreses del Ministerio Católico, sufrió un aparatoso accidente en el cantón Chauleu, Tacaná, San Marcos, dejando a múltiples personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El grupo religioso había partido desde Chichicastenango, El Quiché, con el objetivo de participar en las celebraciones patronales del cantón La Ciénaga, Tacaná. Sin embargo, alrededor de las 4 horas, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad.

Asistencia y traslados de emergencia

Cuerpos de socorro y vecinos del área acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros, quienes quedaron atrapados dentro de la estructura del autobús. Debido a la gravedad de las lesiones, se coordinaron los siguientes traslados:

➡️ Hospital Departamental de San Marcos: Para los pacientes en estado delicado quienes requieren atención especializada.

➡️ Centro de Atención Permanente (CAP) de Tacaná: Donde se atiende a personas con heridas leves y cuadros de crisis nerviosa.

Ruta peligrosa

Las autoridades de tránsito locales señalaron que las condiciones de la ruta en la madrugada, sumadas a la posible fatiga del conductor por la larga distancia recorrida desde Quiché, podrían ser factores determinantes en el accidente. No obstante, se espera el peritaje oficial para confirmar si existió una falla mecánica o exceso de velocidad.

Hasta el momento, las autoridades hospitalarias no han brindado un listado oficial con los nombres de los ingresados, pero se hace un llamado a los familiares en Chichicastenango para que se comuniquen con los centros asistenciales de San Marcos.