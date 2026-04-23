Brindan información de Festival «Entre Pétalos»

Abr 23, 2026 | Actualidad, Portada, Xela | 0 Comentarios

Por Fredy López |

Este jueves, en conferencia de prensa, brindan detalles del primer festival «Entre Pétalos», el cual se desarrollará en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango.

La conferencia fue en el Centro Comercial Utz Ulew Mall, zona 3 de Xela, donde informaron que el festival será este 25 y 26 de abril.

El festival iniciará con una caravana de autobuses clásicos partiendo del Centro Comercial Paulinos, zona 9 de Xela, y finalizará en el Parque a Centroamérica.

Habrá artistas, marimba y exposición de marcas con su presentación de arreglos florales.

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