Brindan información de Festival «Entre Pétalos»

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, en conferencia de prensa, brindan detalles del primer festival «Entre Pétalos», el cual se desarrollará en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango.

La conferencia fue en el Centro Comercial Utz Ulew Mall, zona 3 de Xela, donde informaron que el festival será este 25 y 26 de abril.

El festival iniciará con una caravana de autobuses clásicos partiendo del Centro Comercial Paulinos, zona 9 de Xela, y finalizará en el Parque a Centroamérica.

Habrá artistas, marimba y exposición de marcas con su presentación de arreglos florales.