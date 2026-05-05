Combustible continúa al alza pese a subsidio en Guatemala

May 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

El precio de los combustibles en Guatemala continúa mostrando incrementos, a pesar de la vigencia de mecanismos de subsidio, lo que mantiene preocupación entre consumidores y sectores productivos.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que los precios de referencia de diésel y gasolinas para esta semana fueron actualizados conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 189-2026, el cual define el mecanismo de cálculo basado en variables del mercado internacional.

Aunque el subsidio busca mitigar el impacto en el bolsillo de los usuarios, los constantes cambios en los precios internacionales del petróleo siguen influyendo en el comportamiento del mercado local, provocando ajustes al alza en los combustibles.

Este escenario impacta directamente en el costo de transporte, alimentos y servicios, generando efectos en la economía diaria de los guatemaltecos.

Precios este martes en la capital.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones semanales y a los sectores productivos tomar previsiones ante posibles variaciones en los costos.