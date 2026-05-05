Accidente de tránsito deja daños materiales en zona 7 de Xela

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Un accidente de tránsito se registró en la 26 avenida y 2ª calle, zona 7 de Quetzaltenango, generando complicaciones en la circulación vehicular en el sector.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas heridas. Las causas del incidente no han sido establecidas hasta el momento.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como labores de ordenamiento vial para evitar mayores congestionamientos.

Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes, especialmente en sectores donde se registran este tipo de incidentes.