Ataque armado deja un fallecido y un herido en Nuevo San Carlos

May 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín,

Un ataque armado se registró frente al gimnasio municipal de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Hector Vidal Reyes Maldonado, de 29 años. falleció en el lugar a consecuencia de las heridas.

En el mismo hecho resultó herido Mario Luis Hernández, de 31 años, quien fue auxiliado por cuerpos de socorro y trasladado a un centro asistencial.

Según la versión preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el sector cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta pasaron disparando contra ellos y posteriormente se dieron a la fuga.

El ataque generó alarma entre vecinos del área, mientras las autoridades acordonaron la escena para recabar indicios y avanzar en las investigaciones.

Las autoridades indicaron que ya se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.