Brenda Muñoz lidera el proceso para Fiscal General con el punteo más alto: 90.86 puntos

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

La postulante originaria de Quetzaltenango se perfila como la favorita de la Comisión tras obtener una calificación casi perfecta en su expediente profesional y académico. Con 15 votos a favor, supera con creces la línea de corte y encabeza la lista que llegará al Ejecutivo.





CIUDAD DE GUATEMALA — La carrera por la jefatura del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 ha alcanzado una definición clave. La Comisión de Postulación finalizó la evaluación del expediente de Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina, otorgándole una nota de 90.86 puntos, la calificación más alta registrada entre todos los aspirantes hasta la fecha.





La tabla de gradación, herramienta técnica utilizada por los comisionados para medir la idoneidad, arrojó resultados sobresalientes para la abogada quetzalteca en todas sus áreas:



Experiencia Profesional (56 puntos): Su pilar más fuerte, reflejando una amplia trayectoria en el sistema de justicia y el ejercicio del derecho.



Formación Académica (25 puntos): Calificación máxima en méritos de estudio, especializaciones y grados académicos.



Entrevista (7.86 puntos): Una de las defensas de plan de trabajo mejor valoradas por los rectores y decanos de la comisión.



Proyección Humana (2 puntos): Cumplimiento total en los méritos éticos y de servicio social.

Respaldo Unánime y Siguiente Paso







Además del punteo técnico, Muñoz Sánchez de Molina logró consolidar un respaldo político y académico contundente al recibir 15 votos a favor por parte de los comisionados.

Al superar ampliamente la línea de corte, su inclusión en la nómina de seis candidatos parece inminente.

Cronograma Crítico:





Evaluación Final: La comisión termina de puntear los expedientes restantes esta semana.



Entrega de Nómina: Este viernes, la lista oficial de los 6 finalistas será entregada al presidente Bernardo Arévalo.



Designación: El mandatario tendrá la responsabilidad final de elegir, de entre esos seis nombres, a quien dirigirá el Ministerio Público los próximos cuatro años.



Históricamente, el aspirante que encabeza la tabla de gradación posee una legitimidad técnica que ejerce presión sobre la decisión presidencial. Para Quetzaltenango, la posibilidad de que una profesional local ocupe la silla de Gerona representa un hito en la descentralización de la justicia en Guatemala.