Boxeador guatemalteco, Lester Martínez, es reconocido con la Orden Presidencial de Guatemala

Abr 17, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Política , Portada |

Por Osmar Toc |

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó la trayectoria del boxeador petenero, Lester Martínez, quien fue condecorado con la Orden Presidencial en reconocimiento a su destacada carrera, sus logros a nivel mundial y sus aportes al deporte nacional.

En entrevista, el mandatario subrayó que este reconocimiento no solo responde a las victorias obtenidas por el pugilista —incluyendo triunfos en escenarios internacionales—, sino también a la disciplina, esfuerzo y compromiso que lo han llevado a posicionar el nombre de Guatemala en lo más alto del boxeo mundial.

Martínez, originario de Petén, ha logrado consolidarse como uno de los principales referentes del boxeo guatemalteco, destacando como ganador a nivel mundial y acumulando importantes triunfos tanto en el ámbito amateur como profesional, lo que le ha permitido proyectarse en la élite del boxeo internacional.

El presidente Arévalo también resaltó que el ejemplo del atleta representa una inspiración para la juventud, al demostrar que el deporte puede ser un camino de superación y desarrollo personal, promoviendo valores como la perseverancia y la dedicación.