Bomberos Voluntarios abren convocatoria para nueva promoción de aspirantes

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Los Bomberos Voluntarios lanzaron una convocatoria dirigida a jóvenes y adultos de Quetzaltenango y Totonicapán interesados en formar parte de la nueva promoción de aspirantes a socorristas.

La institución destacó que ser bombero voluntario implica más que portar un uniforme, ya que representa un compromiso con el servicio, la disciplina y la atención de emergencias, siendo una labor fundamental para apoyar a la población en situaciones críticas.

En el comunicado, se hizo un llamado a personas con vocación de servicio, valentía y responsabilidad, que estén dispuestas a capacitarse y actuar cuando la ciudadanía lo necesite.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de abril, fecha límite establecida para formar parte del proceso de selección y capacitación que permitirá integrar nuevas filas de Bomberos Voluntarios en la región.