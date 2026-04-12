Bomberos rescatan a motorista en hondonada

Abr 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Moisés Cottom |

Este domingo, Bomberos Municipales Departamentales de Coatepeque, Quetzaltenango, rescatan a motorista quien cayó a una hondonada en la Lotificación Maza, zona 1.

Al llegar rescatan de una hondonada, de unos cinco metros, al motorista, Dorian Estuardo Samayoa Galindo, de 28 años.

Se le brinda atención prehospitalaria, porque tiene laceraciones en el rostro, golpes y estaba en estado inconsciente.

Fue estabilizado y trasladado a la Emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango.

Según versiones de testigos, Samayoa conducía una motocicleta y por razones desconocidas pierde el control y cae a la hondonada.