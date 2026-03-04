Bomberos atienden a pasajero quien cae de mototaxi en la Interamericana

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Un hombre, originario de Nahualá, Sololá, resultó con lesiones leves luego de caer de un mototaxi en movimiento en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana.

De manera preliminar se informó que la persona iba en mototaxi cuando, por causas que aún no han sido establecidas, cayó a la cinta asfáltica en ese sector.

Al momento de ser evaluado, el afectado estaba en estado etílico y aún portaba bebidas sin consumir. Pese a lo aparatoso del incidente, solo sufrió golpes leves.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación 113 acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, logrando estabilizar al hombre. Debido a que no presentaba heridas de gravedad, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

El mototaxi en el que se movilizaba continuó su marcha tras el incidente. Las autoridades recomiendan a los usuarios de este tipo de transporte extremar precauciones, especialmente, al viajar en condiciones que puedan poner en riesgo su integridad.