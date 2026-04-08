Bloquean en San Felipe, Retalhuleu

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito |

Por Mario Tumin |

Este miércoles sigue bloqueado el paso en el kilómetro 187 de la ruta Cito Zarco, entrada a Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu.

Hoy bloquearon los pilotos de camiones leñeros, quienes viven en el sector 1 de Tierra Colorada. No hay paso para el transporte pesado ni extraurbano.

El paso por el sector 2 de Tierra Colorada también está cerrado, porque vecinos iniciaron a reparar con fondos propios la calle, la cual quedó dañada cuando fue utilizada como ruta alterna por hundimientos en la Cito Zarco.