Bloquean en San Felipe, Retalhuleu

Por Mario Tumin |
Este miércoles sigue bloqueado el paso en el kilómetro 187 de la ruta Cito Zarco, entrada a Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu.
Hoy bloquearon los pilotos de camiones leñeros, quienes viven en el sector 1 de Tierra Colorada. No hay paso para el transporte pesado ni extraurbano.
El paso por el sector 2 de Tierra Colorada también está cerrado, porque vecinos iniciaron a reparar con fondos propios la calle, la cual quedó dañada cuando fue utilizada como ruta alterna por hundimientos en la Cito Zarco.