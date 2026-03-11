Baja participación en elección de egresados de la USAC en Quetzaltenango

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

En un centro de convenciones de la zona 7 de Quetzaltenango se desarrolla este miércoles la elección de representantes de egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ante el Consejo Superior Universitario, proceso vinculado a la elección del rector de esa casa de estudios.

De acuerdo con organizadores del evento, la jornada electoral finalizará a las 18:00 horas. Durante el proceso, se ha hecho un llamado a los profesionales egresados de la universidad estatal para que acudan a emitir su voto, debido a la baja afluencia de participantes registrada durante la jornada.

Según datos del padrón del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en este proceso están habilitados alrededor de 1,500 votantes; sin embargo, hasta el momento únicamente cerca de 200 egresados han emitido su voto para elegir a las distintas planillas que buscan representación ante el Consejo Superior Universitario.