Avioneta se accidenta en San Marcos: tres personas fallecidas y un sobreviviente

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Una avioneta se accidentó este sábado 14 de marzo en una zona montañosa del cantón Barrios, aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas y una gravemente herida.

De acuerdo con información inicial, se trata de una aeronave tipo Cessna 182 que realizaba un vuelo privado y en la cual viajaban cuatro personas. Tras el impacto, equipos de emergencia y vecinos del sector acudieron al lugar para intentar auxiliar a los ocupantes.

De forma preliminar se informó que el piloto fue identificado como Daniel Darío Doherr Pérez, originario de Escuintla, quien habría sobrevivido al accidente aunque con heridas de gravedad. Entre las víctimas mortales también se identificó a José Carlos Fuentes Orozco, médico ginecólogo originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Tras el reporte del accidente, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) se trasladó al área para realizar las diligencias correspondientes y recolectar información que permita establecer las causas del siniestro aéreo.

Las autoridades indicaron que la información aún se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles conforme avance la investigación en el lugar del accidente.