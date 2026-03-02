Avanza proyecto para internacionalizar el aeropuerto de Quetzaltenango

Mar 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El diputado por Quetzaltenango, Byron Rodríguez, informó sobre avances en el proceso de internacionalización del aeropuerto de Quetzaltenango, tras sostener reuniones con la ministra de Comunicaciones.

Según explicó, la terminal aérea fue incluida dentro de un programa de revitalización y remodelación de puertos y aeropuertos que contempla una inversión de 680 millones de quetzales, en el marco de un convenio que el Gobierno de Guatemala celebrará con el Gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con el legislador, la incorporación del aeropuerto altense en este programa permitirá transparentar los procesos de adquisición y agilizar la modernización y actualización de la infraestructura.

Además, señaló que se prevé que la construcción de la nueva terminal aérea pueda iniciar a más tardar en junio próximo, como parte de las acciones contempladas en el proyecto.

Rodríguez indicó que el diseño de la nueva terminal fue trabajado en coordinación con la Universidad Mariano Gálvez, lo que representará un ahorro aproximado de 4 millones de quetzales en la fase de construcción.

Asimismo, reiteró que la meta es que, antes de finalizar el año 2027, el aeropuerto de Quetzaltenango pueda contar con la categoría de internacional, lo que impulsaría el desarrollo económico, turístico y comercial de la región occidental del país.