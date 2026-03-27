Avanza modernización vial en la zona 5 de Quetzaltenango

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes, autoridades municipales de Quetzaltenango supervisan nuevo carril auxiliar junto al Arco del Sexto Estado, zona 5 de Xela.

El proyecto busca agilizar el tránsito en la 7ª calle de Quetzaltenango. Tras la verificación técnica de materiales y procesos, se estima que la obra sea entregada a los vecinos en mayo de este año.

Con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular en uno de los puntos de mayor convergencia de la zona 5, el alcalde municipal, Juan Fernando López, realizó una visita de campo para supervisar los trabajos de mejoramiento en el carril auxiliar ubicado en la 7ª calle, a un costado del emblemático Arco del Sexto Estado.

La inspección contó con la participación de los jefes de las dependencias técnicas de la municipalidad, quienes evaluaron rigurosamente los estándares de calidad y el cumplimiento del cronograma de construcción.

Calidad y fiscalización técnica

Durante el recorrido, el jefe municipal enfatizó la importancia de utilizar materiales que garanticen la durabilidad de la cinta asfáltica, dada la carga vehicular que soporta el sector. Los puntos clave de la supervisión incluyeron:

Verificación de materiales

➡️ Comprobación de la resistencia de la base y sub-base del pavimento.

➡️ Seguridad vial: Diseño del carril auxiliar para permitir una incorporación más fluida y segura hacia las arterias principales.

➡️ Drenajes y acabados: Supervisión de las obras complementarias para evitar acumulaciones de agua durante la próxima temporada de lluvias.

Entrega programada para mayo

Según las proyecciones técnicas actuales, el proyecto presenta un avance satisfactorio que permitiría su inauguración en mayo de 2026. Esta obra no solo beneficiará a los residentes directos de la zona 5, sino que servirá como un alivio estratégico para quienes transitan diariamente por las cercanías del Arco del Sexto Estado, reduciendo los tiempos de espera en horas pico.

Esta inversión en infraestructura forma parte del plan de recuperación vial de la ciudad, orientado a elevar la calidad de vida de los quetzaltecos mediante una movilidad más ágil, segura y moderna.