Avanza construcción de clínica en el Cunoc

Mar 12, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en coordinación con la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), avanza en la construcción de la Clínica San Antonio.

El alcalde municipal, Juan Fernando López, se reunió con representantes del Cunoc para discutir el proyecto y anunció otra visita en la casa de estudios superiores para verificar el espacio designado para la clínica.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación académica de los estudiantes de Medicina, ampliar la cobertura de salud y garantizar un servicio más accesible y digno para la población quetzalteca.

En la actualidad los estudiantes del cuarto año de Medicina atienden a la población, beneficiando a vecinos del municipio y comunidades colindantes.

La construcción de la Clínica San Antonio es un proyecto que promete mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quetzaltenango y su área de influencia.

Información y fotografía Municipalidad de Quetzaltenango