Autoridades, en operativo preventivo, inspeccionan centros educativos en Quetzaltenango

Mar 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes, con el objetivo de garantizar la seguridad estudiantil, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron una revisión de mochilas y áreas comunes en el histórico Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), Instituto Femenino de Educación Básica de Occidente (IFEBO) y otros establecimientos.

Bajo el marco de los programas de seguridad escolar, agentes de la PNC y personal del MP desarrollaron una jornada preventiva en el INVO, zona 3 de Quetzaltenango, y en otros puntos del municipio.

La actividad consistió en la inspección de mochilas y mobiliario de los estudiantes, asegurando que el entorno educativo permanece libre de objetos o sustancias ilícitas que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa.

Ejes de la inspección

El operativo se desarrolló, de manera sorpresiva, y contó con el acompañamiento de las autoridades del plantel para velar por el respeto a los derechos de los alumnos:

➡️ Prevención: Identificar posibles factores de riesgo dentro de las aulas.

➡️ Seguridad Ciudadana: Fortalecer la presencia institucional en centros de alta población estudiantil.

➡️ Coordinación: Acción conjunta entre investigadores y fuerzas de seguridad para disuadir conductas delictivas.

Un protocolo recurrente

Fuentes policiales indicaron que estas acciones forman parte de un plan nacional para reducir la incidencia criminal en los alrededores y dentro de los institutos públicos. El INVO, por ser uno de los establecimientos más emblemáticos de Quetzaltenango, suele ser priorizado en estas jornadas de sensibilización y control.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre hallazgos de ilícitos, calificando la actividad como una medida de carácter disuasivo y preventivo para la tranquilidad de los padres de familia y docentes.