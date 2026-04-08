Autoridades de Xela abordan límites territoriales con La Esperanza

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Esta tarde, en el salón rojo de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, se desarrolla una reunión relacionada con la definición de límites territoriales entre el municipio de Quetzaltenango y el municipio de La Esperanza.

En esta ocasión, únicamente participa el Concejo Municipal de Quetzaltenango, donde se expusieron diversos puntos técnicos y administrativos sobre el tema.

Las autoridades buscan avanzar en un proceso ordenado que permita aclarar la delimitación entre ambos territorios.

Se informó que en una próxima reunión se contará con la participación del Concejo Municipal de La Esperanza, y posteriormente se prevé un tercer encuentro en el que estarán presentes ambas corporaciones municipales, con el objetivo de alcanzar acuerdos y definir oficialmente los límites entre los dos municipios.