Autoridades coordinan acciones para fortalecer la seguridad en Quetzaltenango

Con información de Rubén Jocol.

El diputado Byron Rodríguez, representante por Quetzaltenango, realizó una citación a las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad de la República de Guatemala, con el objetivo de dar seguimiento a temas estratégicos en materia de seguridad y coordinación interinstitucional en el departamento.

La reunión inició con la revisión de los temas operativos de la Secretaría Técnica. Posteriormente, el secretario Bustamante expuso los avances impulsados por la institución, el acercamiento sostenido con gobernadores departamentales y el trabajo de integración promovido en materia de seguridad y desarrollo interinstitucional.

Durante la citación también se abordó la problemática de seguridad vinculada a la ubicación geográfica estratégica de Quetzaltenango, que por su condición de territorio de paso para migrantes, estupefacientes y contrabando, enfrenta diversos desafíos que requieren atención coordinada del Estado.

Como resultado, se acordó realizar una reunión interinstitucional el próximo 18 de marzo, con la participación de autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional y la recientemente nombrada Gobernadora Departamental de Quetzaltenango, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la seguridad.

El diputado reiteró su compromiso de promover espacios de diálogo y articulación interinstitucional en beneficio de la seguridad y el desarrollo integral del departamento.