Aumento de precios de la carne golpea a comerciantes y consumidores en Quetzaltenango

Con información de Rubén Jocol.

El sostenido aumento de los precios de las carnes ha obligado a varios comerciantes del occidente del país a considerar reducir su oferta o incluso cerrar sus negocios debido a que el incremento de la canasta básica hace insostenible su venta.

Según los vendedores, los costos elevados de insumos están reduciendo sus márgenes de ganancia y afectan la demanda entre los consumidores.

Precios de referencia:

Q. 35 por libra de carne molida de res.

Q. 40 por libra de carne para bistec.

Q. 45 por libra de carne de lomo.

Estos aumentos se dan en un contexto donde los precios de productos básicos, incluida la carne fresca de res, han mostrado variaciones al alza en Guatemala y han influido en el comportamiento general de los alimentos dentro de la canasta básica, aunque la inflación general del país fue relativamente baja al cierre de 2025.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor registró aumentos en productos como la carne fresca de res, lo que evidencia presiones en los alimentos que impactan directamente en el bolsillo de las familias y los pequeños comerciantes.

Comerciantes consultados subrayan que los costos elevados no solo reducen el consumo, sino que también dificultan la planificación y el abastecimiento para sus negocios, lo que puede derivar en cierres temporales o en cambios de giro hacia productos más accesibles.

Organizaciones especializadas en economía alimentaria han advertido que, aunque algunos indicadores inflacionarios muestran estabilidad o disminución en otros rubros, ciertos alimentos —como las carnes y aceites comestibles— tienden a mantener precios elevados por presiones estructurales de oferta, transporte e insumos, lo que continúa presionando los gastos de los hogares.

Mientras tanto, los consumidores expresan que la situación ha obligado a replantear sus compras y optar por cantidades menores o cortes alternativos, afectando la dieta familiar y generando preocupación por el acceso a alimentos proteicos dentro de su presupuesto mensual.