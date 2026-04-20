Aumentan ingresos municipales en Xela tras mejoras en recaudación

Abr 19, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La recaudación municipal en Quetzaltenango registra un incremento significativo en los últimos años, según declaraciones del alcalde, Juan Fernando López, quien destacó que este crecimiento es resultado de cambios en la administración y el manejo de los recursos.

De acuerdo con el jefe edil, al asumir la gestión municipal, los ingresos propios rondaban los Q300 millones, reflejando una limitada capacidad de recaudación; Sin embargo, tras varios años de trabajo, para el año 2025 la cifra fue superada ampliamente, alcanzando los Q586 millones.

López señaló que este aumento responde a esfuerzos por fortalecer los mecanismos de cobro y garantizar que los recursos lleguen, se manera efectiva, a las arcas municipales. Aseguró que antes existían deficiencias en el manejo de fondos, situación que, afirma, ha sido corregida.

«Se ha trabajado mucho para que esos recursos realmente ingresen a la municipalidad», indicó López. Subrayó que estos avances permiten mejorar la ejecución de proyectos en beneficio de la población.

Las autoridades municipales resaltaron que el incremento en los ingresos propios abre mayores posibilidades para inversión en obras y servicios, aunque también implica el reto de mantener la transparencia y eficiencia en la administración de los fondos públicos.