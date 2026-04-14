Audiencia por muerte del bebé André; familiares esperan justicia en Xela

Abr 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Este día tiene lugar la audiencia de primera declaración por el caso del pequeño André Ovalle, quien falleció tras un hecho de tránsito ocurrido el pasado 24 de diciembre en el ingreso al municipio de Salcajá, Quetzaltenango.

El menor tenía cinco meses de edad cuando perdió la vida luego de ser atropellado en horas de la mañana. Por este caso, una mujer identificada como María Celeste Gramajo figura como sindicada y se presenta ante el juzgado tras la suspensión de tres audiencias previas.

Familiares del bebé ya se encuentran en las afueras del Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, a la espera del desarrollo de la diligencia, en la que el órgano jurisdiccional deberá conocer los hechos y resolver la situación legal de la señalada.

El caso ha generado consternación en la población, mientras los allegados del menor esperan que el proceso avance y se haga justicia por lo ocurrido.