Audiencia por caso en contra de agentes de la FEP se desarrollará esta tarde

Abr 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, en el Centro Regional de Justicia, zona 6 de Quetzaltenango, será la audiencia de primera declaración en contra de cinco elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son sindicados de participar en un robo millonario, por ello, son acusado del delito de robo agravado.

Abogados señalaron que el caso tiene una reserva judicial de 10 días y hasta ayer les fueron entregados los expedientes.

«Uno de los abogados defensores, quien no es parte de nuestro equipo de trabajo, dijo que no estaba preparado para ejercer la defensa, por ello, la audiencia se reprogramó para este viernes a partir de las 15 horas», expresó el abogado, Jefry Díaz.

Díaz señaló que de momento los agentes no han sido ligados a proceso. El 8 de abril reciente, los agentes fueron arrestados en las instalaciones de la FEP, en la zona 6 altense.

Según la información proporcionada por la Fiscalía el día de la captura, se presume que el 23 de marzo de este año, los uniformados habrían despojado a una persona de un Q1 millón.