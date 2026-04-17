Audiencia por asesinato de niño en Olintepeque

Abr 17, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes, familiares del niño, Jonathan Joel Vásquez Tizol, de 12 años, participan en audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango.

Durante la audiencia por el asesinato de Vásquez, quien atendía una tienda en los límites entre la zona 7 de Quetzaltenango y Olintepeque, el abogado relata cómo ocurrieron los hechos, el 14 de septiembre de 2025.

El caso

El hecho de violencia estremeció a los vecinos de Quetzaltenango. Vásquez Tizol, un niño de apenas 12 años, fue asesinado con arma blanca dentro de una tienda ubicada en Llanos de la Cruz, zona 7 altense, en el límite entre Xela y Olintepeque.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto desconocido ingresó al negocio y atacó directamente al menor de edad, quien no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por el arma blanca.

Vecinos alertaron a las autoridades, pero cuando los bomberos llegaron ya no había nada que hacer.

El Ministerio Público (MP), junto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desarrollaron las diligencias de levantamiento del cadáver e inició las investigaciones para dar con el responsable del crimen que ha generado indignación y repudio en la comunidad.

El salvadoreño, Daniel Martínez Marín, quien guarda prisión preventiva, es el principal sospechoso de la muerte del niño.