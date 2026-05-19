Audiencia en contra de alcaide y subdirector por muerte de reo en cárcel en Quetzaltenango

May 19, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango se desarrolla audiencia de etapa de conclusiones y sentencia por la muerte de reo en La Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel.

Los sindicados son el alcaide y subdirector de la cárcel, Carmelo Pop Velásquez y Luis Osvaldo Rivera García por el delito de homicidio de comisión por omisión.

Los dos están vinculados a la muerte del reo, Allan Iván de León Uluán, la cual se registró por no pagar talacha —cobro no autorizado que exigen para no agredir a reclusos—, en junio de 2021.