Ajedrecista guatemalteca destaca en Campeonato Panamericano

May 19, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La niña ajedrecista guatemalteca, Saisha Mérida Calderón, destaca en el XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez 2026, el cual se desarrolla en Sonsonate, El Salvador. Ella se consolida entre las mejores competidoras del continente en la categoría U11.

De acuerdo a la información de la Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala, Mérida finalizó en el cuarto lugar en la categoría de Ajedrez Rápido y el quinto puesto en la modalidad de Blitz.

En el campeonato participaron ajedrecistas de varios países, entre ellos, Estados Unidos de América, México, Canadá, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Guatemala. La competencia, organizada por El Salvador, fue del 11 al 18 de este mes, en el Hotel Royal Decameron Salinitas, Sonsonate.

Mérida Calderón compitió en la categoría U11 femenina y enfrentó a varios de los mejores ajedrecistas del continente, entre ellos, de Estados Unidos de América, Ecuador, Perú y Nicaragua.

Guatemala en varias categorías

En los listados oficiales publicados por Chess Results, plataforma internacional utilizada para el seguimiento y resultados de torneos FIDE, también aparecen otros representantes guatemaltecos, entre ellos, Juan Diego Mérida Calderón, Marco Esteban Gramajo Tovar y Santiago Geovanni Nájera Paredes.

El Campeonato Panamericano U7-U17 es considerado uno de los torneos juveniles más importantes del continente y sirve como vitrina para futuras promesas del ajedrez internacional.

Información y fotografía PuntoGuate