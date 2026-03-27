Atleta quetzalteca competirá en México

Mar 27, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Marlen Aguilar, atleta de la Asociación de Triatlón de Quetzaltenago, cuenta que inició en la natación a los 6 años y con el pasar de los años comienza los entrenos en triatlón.

Cuenta que cuando inició con el triatlón aprendió a manejar bicicleta a los 16 años.

Indica que mucho tiempo entreno sola en el Complejo Deportivo, zona 3 de Quetzaltenango, siendo ya atleta federada de triatlón.

Recuerda que su primera competencia fue una regional en Totonicapán y ese mismo año asistió a una competencia internacional a Veracruz, México, obteniendo al segundo lugar.

Marlen comenta que se siente orgullosa de representar a Quetzaltenango, tanto en competencias nacionales como internacionales.

Próximamente tiene planificado participar en la Copa Continental, en Ixtapa, México, el 16 de mayo, además de participar en la Copa Mundo en Huatulco, México, para lograr los puntos para el ranking mundial y el próximo paso del Ciclo Olímpico: los Juegos Centroamericanos y del Caribe.