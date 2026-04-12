Ataque armado en San Mateo, Quetzaltenango

Abr 12, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

El sábado reciente por la noche se registro un ataque armado en el sector conocido como El Tanque, zona 3 de San Mateo, Quetzaltenango.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido directo; sin embargo, no se registraron víctimas mortales.

La persona involucrada resultó ilesa, aunque presentó una fuerte crisis nerviosa, por ello, fue atendida en el lugar por cuerpos de socorro.

Elementos de las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en la escena para resguardar el área. El Ministerio Público (MP) procesó la escena y localizó tres casquillos de arma de fuego.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan con las investigaciones para determinar las causas y responsables de este hecho violento.