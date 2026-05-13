«Peluchita»: La perrita que esperó a su dueño, quien falleció en Xela, busca un nuevo hogar

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La historia de una pequeña perrita que permaneció fiel al lado del lugar donde falleció su dueño, un hombre en condición de calle en la zona 1 de Quetzaltenango, ha conmovido a la comunidad. Tras días de permanecer en la 16 avenida y 3ª calle, esperando el regreso de su compañero, la organización Guau Xela ha intervenido para rescatarla y brindarle una segunda oportunidad.

Atención médica y bautizo

La entidad protectora de animales decidió bautizarla como «Peluchita» y de inmediato inició los protocolos para garantizar su bienestar. La perrita será sometida a una serie de cuidados para estabilizarla tras el tiempo que pasó a la intemperie:

➡️ Chequeo veterinario: Una evaluación completa para determinar su estado de salud general.

➡️ Baño medicado: Tratamiento para su pelaje y piel.

➡️ Estimación de edad: Análisis dental y físico para conocer cuántos años tiene y qué cuidados específicos requiere según su etapa de vida.

Un llamado a la solidaridad

El objetivo final de Guau Xela es encontrar un hogar responsable donde «Peluchita» pueda recibir el amor que demostró tener hacia su anterior dueño. Mientras se concreta la adopción, la organización solicita el apoyo de la población para cubrir los gastos de su recuperación.

¿Cómo ayudar?: Se reciben donaciones de alimento, medicamentos y aportes para su sostenimiento.

➡️ Contacto directo: Los interesados en apoyar o en el proceso de adopción pueden comunicarse al número 5374-6202.

La fidelidad de «Peluchita» en las calles de Xela ha sido un recordatorio del lazo incondicional entre los perros y los seres humanos, movilizando ahora a rescatistas para que su historia tenga un final feliz.