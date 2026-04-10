Astronautas de Artemis II están a mitad de camino entre la Luna y la Tierra

Abr 9, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

La tripulación de la misión Artemis II ya alcanzó el punto medio en su regreso hacia la Tierra, tras completar su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna. Según lo previsto, la cápsula realizará su amerizaje en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, este viernes 10 de abril a las 8:07 p.m. (hora del este de Estados Unidos).

Artemis II es una misión clave dentro del programa Artemis de la NASA, ya que marca el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar por primera vez desde 1972, tras las misiones Apolo.

Durante su trayectoria, los astronautas han logrado hitos importantes, como alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra en la historia.

Este vuelo forma parte de los preparativos para futuras misiones, incluyendo Artemis III, que tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.

El amerizaje será asistido por equipos de recuperación en el Pacífico, quienes se encargarán de rescatar a la tripulación y la cápsula tras su reingreso a la atmósfera terrestre.