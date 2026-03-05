Artista visual, Mario Méndez, presentará exposición con más de 70 obras

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El artista visual, Mario Méndez, presentará este viernes 6 de marzo una exposición de arte en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, donde el público podrá apreciar alrededor de 70 obras pictóricas creadas por el artista.

La actividad está programada para iniciar, a las 18.30 horas ,y forma parte de las iniciativas culturales que buscan promover el arte y brindar espacios de expresión para artistas locales y nacionales en la ciudad de Quetzaltenango.

De acuerdo con los organizadores, la muestra reunirá una variada colección de pinturas elaboradas por Méndez, en las que el artista plasma diferentes estilos, técnicas y temáticas que reflejan su visión artística y su trayectoria dentro del ámbito cultural.

La exposición estará abierta al público interesado en conocer el trabajo del artista y disfrutar de una velada dedicada al arte y la cultura en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.