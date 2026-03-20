Artista quetzalteco recrea antigua fachada de la Iglesia San Nicolás para preservar la memoria histórica

Mar 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El artista y escultor quetzalteco Rolando Serrano presentó una recreación de la primera fachada de la Iglesia San Nicolás, construida originalmente en el siglo XIX, como parte de su trabajo enfocado en rescatar la memoria histórica de Quetzaltenango.

Serrano explicó que la obra fue elaborada en cemento armado, tomando como base fotografías antiguas, con el propósito de recuperar visualmente edificaciones que ya no existen, pero que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El escultor destacó que este tipo de trabajos busca mantener viva la historia local y acercarla a las nuevas generaciones, a través de representaciones artísticas que permiten conocer cómo era la ciudad en el pasado.

Además, mencionó otras réplicas que ha realizado a lo largo de su trayectoria, como la Torre Centroamérica, el Ferrocarril de los Altos y diversos monumentos históricos desaparecidos, reafirmando su compromiso con la preservación de la identidad cultural de Quetzaltenango.